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2020-05-30T16:34
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В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов
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РИА Новости

В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов

16:34 30.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сильными порывами ветра произошло повреждение кровли 21 частного жилого дома на общей площади 1250 квадратных метров и кровли дома культуры на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сильными порывами ветра повалено 15 деревьев. Пострадавших среди населения нет. Ведутся восстановительные работы и уборка поваленных деревьев. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 26 человек и шесть единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курская областьПроисшествия
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