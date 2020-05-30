В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов

"Сильными порывами ветра произошло повреждение кровли 21 частного жилого дома на общей площади 1250 квадратных метров и кровли дома культуры на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сильными порывами ветра повалено 15 деревьев. Пострадавших среди населения нет. Ведутся восстановительные работы и уборка поваленных деревьев. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 26 человек и шесть единиц техники.