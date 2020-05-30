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В Красногорске жилые дома проверят на безопасность после подтопления
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РИА Новости

В Красногорске жилые дома проверят на безопасность после подтопления

16:30 30.05.2020
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Власти подмосковного Красногорска проверят на безопасность жилые дома, оказавшиеся в зонах подтопления, людей временно разместят в загородной гостинице, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского руководства.
"Сейчас для нас самое главное - это узнать, безопасно ли жилище. Если у вас дома подтапливает, позвоните на 112, у нас есть возможность вас всех централизованно расселить недалеко отсюда... Нам готовы предоставить гостиницу для расселения наших жителей", - сказала глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, которую цитирует пресс-служба.
В субботу в подмосковном Красногорске зафиксировали 24 крупных очага подтоплений, уровень воды в некоторых реках поднялся от полуметра до метра.
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