В Красногорске жилые дома проверят на безопасность после подтопления

"Сейчас для нас самое главное - это узнать, безопасно ли жилище. Если у вас дома подтапливает, позвоните на 112, у нас есть возможность вас всех централизованно расселить недалеко отсюда... Нам готовы предоставить гостиницу для расселения наших жителей", - сказала глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, которую цитирует пресс-служба.