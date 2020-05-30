В Катаре число случаев COVID-19 превысило две тысячи

КАИР, 30 мая - РИА Новости. В Катаре число зарегистрированных за сутки случаев заражения вирусом COVID-19 впервые превысило 2 тысячи, выздоровели более 5 тысяч человек, следует из опубликованных в субботу данных министерства здравоохранения страны.
"Зарегистрировано 2355 новых подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19", - сообщается на официальном сайте ведомства. Это самый высокий показатель с момента начала распространения эпидемии в стране.
При этом за последние 24 часа выздоровели 5235 человек, случаев смертельного исхода не зарегистрировано.
Минздрав отметил, что заметный рост числа случаев выздоровления связан с применением "последних международных рекомендаций" по лечению коронавирусной инфекции, одобренных ведомством.
Общее число подтвержденных случаев заражения в стране возросло до 55 262, случаев выздоровления - до 25 839. Показатель смертности в Катаре по-прежнему остается одним из самых низких в мире, с момента начала распространения эпидемии скончались всего 36 человек.
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