В Катаре число случаев COVID-19 превысило две тысячи

"Зарегистрировано 2355 новых подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19", - сообщается на официальном сайте ведомства. Это самый высокий показатель с момента начала распространения эпидемии в стране.

При этом за последние 24 часа выздоровели 5235 человек, случаев смертельного исхода не зарегистрировано.

Общее число подтвержденных случаев заражения в стране возросло до 55 262, случаев выздоровления - до 25 839. Показатель смертности в Катаре по-прежнему остается одним из самых низких в мире, с момента начала распространения эпидемии скончались всего 36 человек.