Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T16:22
https://ria.ru/20200530/1572225082.html
Талибы заявили об освобождении более 70 афганских пленных
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_bcf8ec676b1f8de69e1f343de42f1910.jpg
РИА Новости

Талибы заявили об освобождении более 70 афганских пленных

16:22 30.05.2020
140
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявило об освобождении свыше 70 афганских пленных, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя политофиса талибов в Катаре Сухейля Шахина.
Сообщается, что талибы освободили 73 пленных в провинциях Балх, Кундуз, Логар, Пактия, Хост и Пактика. Таким образом, по словам Шахина, "Талибан" освободил 420 афганских пленных.
Военнослужащие афганской национальной армии
26 мая, 13:45
Власти Афганистана призвали продлить режим прекращения огня
Ранее в четверг представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал сообщил, что делегация "Талибана" прибыла в Кабул для координации с технической группой правительства Афганистана по вопросам освобождения пленных с обеих сторон.
Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал это и поручил силам безопасности страны также соблюдать режим прекращения огня. В воскресенье Гани распорядился освободить до 2 тысяч членов "Талибана".
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Полиция в Афганистане
Вчера, 15:49
В Кабуле два сотрудника афганского телеканала погибли при взрыве
100000
Обсудить 0
АфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Полиция в Афганистане
В Кабуле два сотрудника афганского телеканала погибли при взрыве
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Афганистане освободили более 700 талибов
Доха
В Катаре число случаев COVID-19 превысило две тысячи
Сотрудник МЧС России
В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК возбудил дело после осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 14 тысяч
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия надеется, что в США возобладает настрой к диалогу с Китаем
Возгорание воздушного судна АН-2 частной авиакомпании Тараз Жана Алем в Урджаре Восточно-Казахстанской области
Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Жена обвиненного в убийстве афроамериканца полицейского подала на развод
Штаб-квартира ВОЗ
Руководство ЕС призвало США пересмотреть решение по ВОЗ
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Бастрыкин поручил расследовать случаи осквернения Вечного огня
КПП Станица Луганская
В Донбассе еще одна группа людей пересекла КПП, закрытый из-за COVID-19
Украинский военный
В ЛНР заявили об активизации украинских силовиков в Донбассе
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии за сутки выявили 27 случаев коронавируса
Кадры подтопленных районов в подмосковном Красногорске
В Красногорске жилые дома проверят на безопасность после подтопления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
03:23Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
03:23Эксперт рассказал, когда нужно начинать финансовое воспитание ребенка
03:22Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Лента новостейМолния