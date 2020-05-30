Талибы заявили об освобождении более 70 афганских пленных

Сообщается, что талибы освободили 73 пленных в провинциях Балх, Кундуз, Логар, Пактия, Хост и Пактика. Таким образом, по словам Шахина, "Талибан" освободил 420 афганских пленных.
Ранее в четверг представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал сообщил, что делегация "Талибана" прибыла в Кабул для координации с технической группой правительства Афганистана по вопросам освобождения пленных с обеих сторон.
Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал это и поручил силам безопасности страны также соблюдать режим прекращения огня. В воскресенье Гани распорядился освободить до 2 тысяч членов "Талибана".
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.