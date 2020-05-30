В Калининграде умер врач-анестезиолог, заразившийся коронавирусом

"Вчера наш коллега умер, реаниматолог-анестезиолог, молодой мужчина, 55 лет, в общем-то, без каких-либо серьезных хронических заболеваний. Печальная история, но, к сожалению, эта болезнь не щадит никого, даже наших коллег, которые ежедневно работают, спасая жизни других. Это уже третий медработник, которого мы потеряли за время борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Кравченко.