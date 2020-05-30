В Калининграде умер врач-анестезиолог, заразившийся коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Реаниматолог-анестезиолог центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ридван Абдураманов, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининграде, сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
"Вчера наш коллега умер, реаниматолог-анестезиолог, молодой мужчина, 55 лет, в общем-то, без каких-либо серьезных хронических заболеваний. Печальная история, но, к сожалению, эта болезнь не щадит никого, даже наших коллег, которые ежедневно работают, спасая жизни других. Это уже третий медработник, которого мы потеряли за время борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Кравченко.
Он отметил, что ЦГКБ работает на прием больных с коронавирусом. Всего с начала пандемии в области заболели коронавирусом 162 медработника, из которых чуть больше 50 - врачи, остальные - средний медперсонал. Большинство из них, по словам министра, прошли программу лечения и вернулись в строй. В настоящий момент 30 медработников находятся в процессе лечения.
По данным оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 30 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 50,6 тысячи человек. Выявлено 1460 случаев заражения (51 за последние сутки), из них 629 человек выздоровели (36 за сутки), умерли 24. Под медицинским наблюдением находятся 4061 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.