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2020-05-30T16:18
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Россия надеется, что в США возобладает настрой к диалогу с Китаем
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РИА Новости

Россия надеется, что в США возобладает настрой к диалогу с Китаем

16:18 30.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва надеется, что в США по отношению к Китаю возобладает "естественный инстинкт" договариваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы.
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"США пытаются сейчас оказать давление на Китай в каждой области, где это им представляется возможным. И это, с моей точки зрения, влечет за собой дальнейший рост неопределенности в международных отношениях. Тем не менее, я все еще надеюсь, что в какой-то момент возобладает естественный инстинкт говорить и договориться, заключать сделки, а не продолжать попытки выжать что-то из других. Не только из Китая, но и из России, и других стран, которые идут независимым от США курсом", - сказал Рябков в интервью изданию The National Interest, отвечая на вопрос, какими могут быть последствия того, что США усиливают давление на КНР в связи с шагами Пекина в отношении Гонконга и Тайваня.

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Дональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковГонконгКитайСШАВ мире
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