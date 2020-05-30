Россия надеется, что в США возобладает настрой к диалогу с Китаем

"США пытаются сейчас оказать давление на Китай в каждой области, где это им представляется возможным. И это, с моей точки зрения, влечет за собой дальнейший рост неопределенности в международных отношениях. Тем не менее, я все еще надеюсь, что в какой-то момент возобладает естественный инстинкт говорить и договориться, заключать сделки, а не продолжать попытки выжать что-то из других. Не только из Китая, но и из России, и других стран, которые идут независимым от США курсом", - сказал Рябков в интервью изданию The National Interest, отвечая на вопрос, какими могут быть последствия того, что США усиливают давление на КНР в связи с шагами Пекина в отношении Гонконга и Тайваня.