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2020-05-30T16:13
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СК возбудил дело после осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле
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РИА Новости

СК возбудил дело после осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле

16:13 30.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту тушения Вечного огня неизвестными в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает в субботу СУСК РФ по региону.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что двое молодых людей потушили Вечный огонь бутылкой воды на площади Славы в Нижнем Тагиле. Позже горение Вечного огня было восстановлено.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении.
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РоссияГенеральная прокуратура РФСвердловская областьНижний ТагилПроисшествия
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