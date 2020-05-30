Лепс дал совет "бедствующим" артистам

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Музыкант Музыкант Григорий Лепс в беседе с Пятым каналом призвал артистов не жаловаться на свое "нелегкое положение", а поработать.

На днях продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. В аналогичном духе высказались певица Валерия и бодибилдер Тарзан.

После этого музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы артистов и пообещал прислать Пригожину сосисок, а Лепс напомнил, что люди переживали "и войну, и голод, и холод". В ответ продюсер заявил, что стыдится за своих коллег по цеху, которые "думают только о себе", и отметил, что артистами работают не только звезды шоу-бизнеса.

Снова вступив в дискуссию, Лепс посоветовал артистам заниматься своим делом.

"Но "бедственное положение" — это неправильная политика. А у кого оно сейчас не бедственное? А куда тогда девать положение шахтеров, колхозников, пенсионеров, простых людей? У них еще сложнее", — поинтересовался он.

Певец отметил, что ни он, ни Шнуров не жалуются на свое положение.

"Ребята, работайте! Пишите музыку. Надо это перетерпеть, это пройдет. Если кому-то нужна моя помощь — студия в вашем распоряжении. Приходите, никто с вас копейки денег не возьмет", — заключил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около 5,8 миллиона человек, свыше 360 тысяч умерли. В России выявили 397 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка четырех с половиной тысяч человек умерли, почти 170 тысяч выздоровели.