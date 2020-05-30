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Культура
2020-05-30T16:20
https://ria.ru/20200530/1572224818.html
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
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РИА Новости

Лепс дал совет "бедствующим" артистам

16:13 30.05.2020 (обновлено: 16:20 30.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Музыкант Григорий Лепс в беседе с Пятым каналом призвал артистов не жаловаться на свое "нелегкое положение", а поработать.
На днях продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. В аналогичном духе высказались певица Валерия и бодибилдер Тарзан.
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После этого музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы артистов и пообещал прислать Пригожину сосисок, а Лепс напомнил, что люди переживали "и войну, и голод, и холод". В ответ продюсер заявил, что стыдится за своих коллег по цеху, которые "думают только о себе", и отметил, что артистами работают не только звезды шоу-бизнеса.
Снова вступив в дискуссию, Лепс посоветовал артистам заниматься своим делом.
"Но "бедственное положение" — это неправильная политика. А у кого оно сейчас не бедственное? А куда тогда девать положение шахтеров, колхозников, пенсионеров, простых людей? У них еще сложнее", — поинтересовался он.
Певец отметил, что ни он, ни Шнуров не жалуются на свое положение.

"Ребята, работайте! Пишите музыку. Надо это перетерпеть, это пройдет. Если кому-то нужна моя помощь — студия в вашем распоряжении. Приходите, никто с вас копейки денег не возьмет", — заключил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около 5,8 миллиона человек, свыше 360 тысяч умерли. В России выявили 397 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка четырех с половиной тысяч человек умерли, почти 170 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Продюсер Иосиф Пригожин
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