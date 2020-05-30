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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T16:11
https://ria.ru/20200530/1572224747.html
В Донбассе еще одна группа людей пересекла КПП, закрытый из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570206642_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_0581a2e269dfb9c3d094052a3ed6de19.jpg
РИА Новости

В Донбассе еще одна группа людей пересекла КПП, закрытый из-за COVID-19

16:11 30.05.2020
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© Фото предоставлено МИД ЛНРКПП "Станица Луганская"
КПП Станица Луганская
© Фото предоставлено МИД ЛНР
КПП "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Очередная группа людей в субботу по договоренности Киева и самопровозглашенной Луганской народной республики пересекла закрытый в связи с угрозой распространения коронавируса пункт пропуска "Станица Луганская", сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
В марте в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. В конце мая Киев продлил ограничения по пересечению пунктов пропуска на линии соприкосновения до 22 июня. С момента закрытия несколько раз ЛНР и Киев договаривались о пересечении группами лиц закрытого КПВВ "Станица Луганская".
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"Сегодня в соответствии с достигнутой договоренностью по согласованным спискам были в очередной раз пропущены люди (через КПВВ "Станица Луганская - ред), которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. Были пропущены люди с территории ЛНР и также были пропущены люди с территории Украины", - сообщила Кобцева.
Представитель ЛНР уточнила, что в дальнейшем работа по согласованию списков людей на пересечение закрытого из-за коронавируса пункта пропуска будет продолжена. По ее словам, следующая группа сможет пересечь КПВВ после того, как будет достигнута новая договоренность с Киевом. Кобцева пояснила, что лицам, обратившимся в МИД ЛНР для содействия в пересечении линии соприкосновения, будет сообщено о результатах согласования дополнительно.
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"Лица, прибывшие в республику со стороны Украины в соответствии с эпидемиологическими требованиями республики, на 14 дней помещаются на карантин", - дополнила представитель ЛНР.
Всех прибывших на территорию республики осмотрели медики. Доставка и переход людей прошли при содействии МЧС и МВД ЛНР. Контролировали процесс офицеры представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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