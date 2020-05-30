Жена обвиненного в убийстве афроамериканца полицейского подала на развод

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Супруга бывшего американского полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве чернокожего задержанного Джорджа Флойда, подала на развод. Об этом сообщила в Супруга бывшего американского полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве чернокожего задержанного Джорджа Флойда, подала на развод. Об этом сообщила в Facebook адвокатская контора Sekula Law Offices.

"Келли Шовин шокировала смерть мистера Флойда. Она передает свои соболезнования его семье и всем, кого затронула это трагедия. Она уже подала документы на расторжение брака с Дереком Шовином. Миссис Шовин убедительно просит не беспокоить ее детей, пожилых родителей и других родственников в это непростое время", — отмечается в заявлении юристов.

Келли и Дерек Шовин были женаты более десяти лет. Общих детей у них не было. В 2019 году Келли заняла первое место на конкурсе "Миссис Миннесота".

Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею.

На кадрах другого видео на арестованного навалились еще двое полицейских. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.