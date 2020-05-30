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2020-05-30T23:56
https://ria.ru/20200530/1572224683.html
Жена обвиненного в убийстве афроамериканца полицейского подала на развод
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572118624_0:0:506:285_1036x0_80_0_0_fd9ec667843f1a87cd7ef84afff4f3bc.jpg
РИА Новости

Жена обвиненного в убийстве афроамериканца полицейского подала на развод

16:14 30.05.2020 (обновлено: 23:56 30.05.2020)
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© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
© Страница Darnella Frazier на Facebook
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Супруга бывшего американского полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве чернокожего задержанного Джорджа Флойда, подала на развод. Об этом сообщила в Facebook адвокатская контора Sekula Law Offices.
"Келли Шовин шокировала смерть мистера Флойда. Она передает свои соболезнования его семье и всем, кого затронула это трагедия. Она уже подала документы на расторжение брака с Дереком Шовином. Миссис Шовин убедительно просит не беспокоить ее детей, пожилых родителей и других родственников в это непростое время", — отмечается в заявлении юристов.
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Келли и Дерек Шовин были женаты более десяти лет. Общих детей у них не было. В 2019 году Келли заняла первое место на конкурсе "Миссис Миннесота".
Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею.
На кадрах другого видео на арестованного навалились еще двое полицейских. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. Среди них Дерек Шовин, которого обвинили в убийстве по неосторожности и непредумышленном убийстве.
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Популярные комментарии
А теперь эти нигеры, в знак протеста, громят магазины, жгут машины, нарушают общественный порядок. Красавцы, законопослушные граждане.
30 мая, 16:36
Александр Ж
35712110
женушка пошла по принципу: во время предать, это не предать, а предвидеть.
30 мая, 16:49
bberia
4150006
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