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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T16:06
https://ria.ru/20200530/1572224591.html
В Красноярском крае на предприятии "Роскосмоса" выявили COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1036x0_80_0_0_8da8bb24d7c7dda9aa16b643f20cc62d.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае на предприятии "Роскосмоса" выявили COVID-19

16:06 30.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. У пяти сотрудников компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва", расположенной в Железногорске Красноярского края, обнаружен COVID-19, сообщается на сайте мэрии Железногорска.
Ранее сообщалось, что коронавирус подтвержден у двух сотрудников предприятия, а два цеха остановили работу.
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"В Железногорске зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди указанных лиц пять сотрудников АО "ИСС" и два медицинских работника. Таким образом, в Железногорске 34 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 пациентов уже полностью излечились от коронавируса и выписаны", - говорится в сообщении.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, в Красноярском крае на субботу зарегистрировано 4121 случай заболевания COVID-19 на 50 территориях края, в том числе за последние сутки 136 случаев.
"Информационные спутниковые системы имени Решетнева" - ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос" по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоскосмосИнформационные спутниковые системыКрасноярский крайЖелезногорскОбщество
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