В Красноярском крае на предприятии "Роскосмоса" выявили COVID-19

КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. У пяти сотрудников компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва", расположенной в Железногорске Красноярского края, обнаружен COVID-19, сообщается на сайте мэрии Железногорска.
Ранее сообщалось, что коронавирус подтвержден у двух сотрудников предприятия, а два цеха остановили работу.
"В Железногорске зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди указанных лиц пять сотрудников АО "ИСС" и два медицинских работника. Таким образом, в Железногорске 34 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 пациентов уже полностью излечились от коронавируса и выписаны", - говорится в сообщении.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, в Красноярском крае на субботу зарегистрировано 4121 случай заболевания COVID-19 на 50 территориях края, в том числе за последние сутки 136 случаев.
"Информационные спутниковые системы имени Решетнева" - ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос" по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.