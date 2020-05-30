В Красноярском крае на предприятии "Роскосмоса" выявили COVID-19

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвержден у двух сотрудников предприятия, а два цеха остановили работу.

В "Векторе" разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос

В "Векторе" разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос

"В Железногорске зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди указанных лиц пять сотрудников АО "ИСС" и два медицинских работника. Таким образом, в Железногорске 34 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 пациентов уже полностью излечились от коронавируса и выписаны", - говорится в сообщении.