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2020-05-30T16:04
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В Портленде ввели режим ЧС и комендантский час из-за беспорядков
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РИА Новости

В Портленде ввели режим ЧС и комендантский час из-за беспорядков

16:04 30.05.2020
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© flickr.com/StuSeegerГород Портленд (США)
Город Портленд (США)
© flickr.com/StuSeeger
Город Портленд (США). Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Портленда (штат Орегон) Тэд Уилер объявил режим чрезвычайной ситуации и комендантский час в городе в связи с беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
"Я официально объявил режим чрезвычайной ситуации. Комендантский час будет действовать до 6.00 сегодня (16.00 мск). Возобновится в субботу вечером в 20.00 (6.00 воскресенья мск) и будет снят в 6.00 воскресенья (16.00 мск)", - написал он в Twitter.
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