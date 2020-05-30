В Портленде ввели режим ЧС и комендантский час из-за беспорядков

"Я официально объявил режим чрезвычайной ситуации. Комендантский час будет действовать до 6.00 сегодня (16.00 мск). Возобновится в субботу вечером в 20.00 (6.00 воскресенья мск) и будет снят в 6.00 воскресенья (16.00 мск)", - написал он в Twitter.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.