В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В городе Сунжа в В городе Сунжа в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции, там заблокировали группу бандитов, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Режим действует с 14:30 в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южной и Гарданова.

"На окраине Сунжи сотрудники правоохранительных органов при проведении спецоперации обнаружили боевиков. В результате произошло боестолкновение", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. Число боевиков он назвать не смог.

Собеседник агентства также рассказал, что через некоторое время в ходе боя загорелась хозяйственная постройка в промзоне, где скрывались боевики.