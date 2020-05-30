В Чехии выявили 56 новых случаев COVID-19

"В пятницу число заболевших коронавирусом увеличилось на 56 человек, актуально лечатся 2,37 тысячи человек, из них 134 находятся в больницах, остальные дома. Общее число заболевших, начиная с 1 марта, составляет 9,2 тысячи человек, из них выздоровели 6,5 тысячи, скончались 319 человек", - сообщил минздрав.