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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T15:53
https://ria.ru/20200530/1572224180.html
В Чехии выявили 56 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_2a0dae17dd8b4dfdbac3c60ddb619e49.jpg
РИА Новости

В Чехии выявили 56 новых случаев COVID-19

15:53 30.05.2020
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
Карета скорой помощи в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 30 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Чехии за последние сутки возросло на 56, всего сейчас находятся на лечении 2,37 тысячи человек, из них 134 госпитализированы, остальные лечатся дома, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.
"В пятницу число заболевших коронавирусом увеличилось на 56 человек, актуально лечатся 2,37 тысячи человек, из них 134 находятся в больницах, остальные дома. Общее число заболевших, начиная с 1 марта, составляет 9,2 тысячи человек, из них выздоровели 6,5 тысячи, скончались 319 человек", - сообщил минздрав.
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В течение текущей недели ежедневное число заболевших не превышало 60 человек, наименьший показатель был в среду - 36 заболевших. Соотношение заразившихся к числу тестированных составляет 1,02%.
Наиболее сложной является актуальная ситуация в районе города Карвина в Северной Моравии, где вспышка коронавируса произошла среди горняков шахты Darkov. По данным на пятницу, положительный результат тестирования зарегистрирован у 329 работников шахты и их родственников.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧехияВ мире
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