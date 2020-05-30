В Чехии выявили 56 новых случаев COVID-19

ПРАГА, 30 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Чехии за последние сутки возросло на 56, всего сейчас находятся на лечении 2,37 тысячи человек, из них 134 госпитализированы, остальные лечатся дома, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.
"В пятницу число заболевших коронавирусом увеличилось на 56 человек, актуально лечатся 2,37 тысячи человек, из них 134 находятся в больницах, остальные дома. Общее число заболевших, начиная с 1 марта, составляет 9,2 тысячи человек, из них выздоровели 6,5 тысячи, скончались 319 человек", - сообщил минздрав.
В течение текущей недели ежедневное число заболевших не превышало 60 человек, наименьший показатель был в среду - 36 заболевших. Соотношение заразившихся к числу тестированных составляет 1,02%.
Наиболее сложной является актуальная ситуация в районе города Карвина в Северной Моравии, где вспышка коронавируса произошла среди горняков шахты Darkov. По данным на пятницу, положительный результат тестирования зарегистрирован у 329 работников шахты и их родственников.
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