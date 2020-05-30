В Красногорске почти 130 человек задействовали в устранении подтоплений

"В округе продолжается ликвидация последствий стихии. Задействованы: 126 человек - МЧС, отряды ГОЧС, ЕДДС, дорожные и коммунальные службы, "Водоканал", 28 единиц техники, включая насосы для откачки воды и плавсредства", - написала Хаймурзина.