В Красногорске почти 130 человек задействовали в устранении подтоплений

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Почти 130 человек, 28 единиц техники, включая насосы для откачки воды и плавсредства, задействованы в устранении очагов подтоплений в подмосковном Красногорске, сообщила глава города Эльмира Хаймурзина в своём Instagram-аккаунте.
"В округе продолжается ликвидация последствий стихии. Задействованы: 126 человек - МЧС, отряды ГОЧС, ЕДДС, дорожные и коммунальные службы, "Водоканал", 28 единиц техники, включая насосы для откачки воды и плавсредства", - написала Хаймурзина.
Ранее глава города сообщала, что в Красногорске выявлены 24 очага подтоплений.