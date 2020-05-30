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2020-05-30T16:24
https://ria.ru/20200530/1572224157.html
В Красногорске почти 130 человек задействовали в устранении подтоплений
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572225001_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_411f7b9919e5556d079ceaac5fb6838c.jpg
РИА Новости
В Красногорске почти 130 человек задействовали в устранении подтоплений
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Почти 130 человек, 28 единиц техники, включая насосы для откачки воды и плавсредства, задействованы в устранении очагов подтоплений в подмосковном Красногорске, сообщила глава города Эльмира Хаймурзина в своём Instagram-аккаунте.
2020-05-30T15:53
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=98334839&type=mp4
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В Красногорске почти 130 человек задействовали в устранении подтоплений

15:53 30.05.2020 (обновлено: 16:24 30.05.2020)
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Почти 130 человек, 28 единиц техники, включая насосы для откачки воды и плавсредства, задействованы в устранении очагов подтоплений в подмосковном Красногорске, сообщила глава города Эльмира Хаймурзина в своём Instagram-аккаунте.
"В округе продолжается ликвидация последствий стихии. Задействованы: 126 человек - МЧС, отряды ГОЧС, ЕДДС, дорожные и коммунальные службы, "Водоканал", 28 единиц техники, включая насосы для откачки воды и плавсредства", - написала Хаймурзина.
Ранее глава города сообщала, что в Красногорске выявлены 24 очага подтоплений.
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Эльмира ХаймурзинаКрасногорскПроисшествия
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