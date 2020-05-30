В МИД оценили шансы продления СНВ-3

Именно поэтому, подчеркнул Рябков, Россия предлагает США продлить ДСНВ в нынешнем виде ещё на пять лет с тем, чтобы потом без спешки заняться обсуждением проблемных вопросов и их решением "с учётом всех аспектов стоящих перед нами вызовов, включая и те, которые связаны с новыми военными технологиями".