В МИД оценили шансы продления СНВ-3

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Шансы на то, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, будет продлён, стремятся к нулю, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что подход администрации президента США Дональда Трампа к ДСНВ довольно странный. "Во-первых, мы понимаем причины, почему администрация Трампа хочет, чтобы Китай стал стороной в любых будущих переговорах по контролю над вооружениями или соглашениями, но в то же время мы понимаем, и почему Китай не хочет быть частью этих соглашений, поэтому, на наш взгляд, Вашингтон сам должен решать этот вопрос с Пекином. А в отсутствии четкого и открытого согласия другой стороны - то есть Китая - переговоров с Китаем или с участием Китая не будет. Это реальность, которую нужно признать", - подчеркнул Рябков.
Именно поэтому, подчеркнул Рябков, Россия предлагает США продлить ДСНВ в нынешнем виде ещё на пять лет с тем, чтобы потом без спешки заняться обсуждением проблемных вопросов и их решением "с учётом всех аспектов стоящих перед нами вызовов, включая и те, которые связаны с новыми военными технологиями".