Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T15:51
https://ria.ru/20200530/1572224084.html
В МИД оценили шансы продления СНВ-3
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637655_0:198:3092:1937_1036x0_80_0_0_7ff814475ee2186e170aabc4d97d91d0.jpg
РИА Новости

В МИД оценили шансы продления СНВ-3

15:51 30.05.2020
339
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Шансы на то, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, будет продлён, стремятся к нулю, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На мой взгляд, шансы, что Договор о СНВ будет продлён, быстро стремятся к нулю, и я думаю, что 5 февраля 2021 года договор просто истечёт, его действие прекратится. Никакого ДСНВ 6 февраля у нас уже не будет", - сказал Рябков в интервью изданию The National Interest.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
10 марта, 00:32
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Он отметил, что подход администрации президента США Дональда Трампа к ДСНВ довольно странный. "Во-первых, мы понимаем причины, почему администрация Трампа хочет, чтобы Китай стал стороной в любых будущих переговорах по контролю над вооружениями или соглашениями, но в то же время мы понимаем, и почему Китай не хочет быть частью этих соглашений, поэтому, на наш взгляд, Вашингтон сам должен решать этот вопрос с Пекином. А в отсутствии четкого и открытого согласия другой стороны - то есть Китая - переговоров с Китаем или с участием Китая не будет. Это реальность, которую нужно признать", - подчеркнул Рябков.
Именно поэтому, подчеркнул Рябков, Россия предлагает США продлить ДСНВ в нынешнем виде ещё на пять лет с тем, чтобы потом без спешки заняться обсуждением проблемных вопросов и их решением "с учётом всех аспектов стоящих перед нами вызовов, включая и те, которые связаны с новыми военными технологиями".
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
21 мая, 09:17
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
500200
Обсудить 1
РоссияДоговор СНВ-3Дональд ТрампСергей РябковКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Эсминец ВМС США Портер
Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя
Штаб-квартира ВОЗ
Руководство ЕС призвало США пересмотреть решение по ВОЗ
Президент РФ Владимир Путин
Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Пушков прокомментировал спор Меркель и Трампа по "Северному потоку — 2"
Город Портленд (США)
В Портленде ввели режим ЧС и комендантский час из-за беспорядков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия надеется, что в США возобладает настрой к диалогу с Китаем
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России
Полиция в Афганистане
В Кабуле два сотрудника афганского телеканала погибли при взрыве
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков
В комитете Госдумы заявили о "взломе" США государственности Ливии
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков рассказал, когда сбреет бороду
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Спецоперация ФСБ России в Ингушетии
В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
03:23Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
03:23Эксперт рассказал, когда нужно начинать финансовое воспитание ребенка
03:22Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Лента новостейМолния