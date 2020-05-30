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2020-05-30T16:04
https://ria.ru/20200530/1572223939.html
В подмосковном Нахабино подтопило 80 приусадебных участков
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РИА Новости

В подмосковном Нахабино подтопило 80 приусадебных участков

15:48 30.05.2020 (обновлено: 16:04 30.05.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАссенизаторская машина откачивает воду в поселке Нахабино Московской области
Ассенизаторская машина откачивает воду в поселке Нахабино Московской области
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Восемьдесят приусадебных участков оказались подтопленными в результате обильных осадков в Нахабино городского округа Красногорск Московской области, эвакуированы 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В СНТ "Лесные поляны" поселения Нахабино подтоплено 80 приусадебных участков. Вода поднялась на 40 сантиметров. Эвакуировано 20 человек", - сказал собеседник агентства.
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Представитель ведомства добавил, что всего на территории СНТ "Лесные поляны" 150 участков, на которых проживают 277 человек.
Кроме того, в Нахабино подтоплен участок улицы Речная. Уровень воды составляет 50 см. В микрорайоне Опалиха вода подтопила часть дороги возле железнодорожной платформы и три приусадебных участка на улице Новая Московская. Уровень воды составлял 60 сантиметров. Эвакуация жителей не требуется.
Представитель ведомства добавил, что к ликвидации последствий подтоплений привлечены коммунальные службы Красногорска. Для откачки воды используются мотопомпы, ассенизаторские машины и другая техника. Всего к работам привлечены 72 человека и 24 единицы техники.
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НахабиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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