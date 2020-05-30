В подмосковном Нахабино подтопило 80 приусадебных участков

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Восемьдесят приусадебных участков оказались подтопленными в результате обильных осадков в Восемьдесят приусадебных участков оказались подтопленными в результате обильных осадков в Нахабино городского округа Красногорск Московской области , эвакуированы 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В СНТ "Лесные поляны" поселения Нахабино подтоплено 80 приусадебных участков. Вода поднялась на 40 сантиметров. Эвакуировано 20 человек", - сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства добавил, что всего на территории СНТ "Лесные поляны" 150 участков, на которых проживают 277 человек.

Кроме того, в Нахабино подтоплен участок улицы Речная. Уровень воды составляет 50 см. В микрорайоне Опалиха вода подтопила часть дороги возле железнодорожной платформы и три приусадебных участка на улице Новая Московская. Уровень воды составлял 60 сантиметров. Эвакуация жителей не требуется.