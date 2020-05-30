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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T15:45
https://ria.ru/20200530/1572223806.html
Сотрудников музеев старше 60 лет не будут сокращать из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:581:2609:2048_1036x0_80_0_0_5b1de59ef4b98e65a9a50fda2b3e66ca.jpg
РИА Новости

Сотрудников музеев старше 60 лет не будут сокращать из-за коронавируса

15:44 30.05.2020 (обновлено: 15:45 30.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Здание Министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники российских музеев старше 60 лет не будут сокращены в связи с коронавирусом, решение о выходе сотрудников на работу будет приниматься с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и позиции региональных властей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры в субботу.
"Сотрудники российских музеев старше 60 лет не будут сокращены в связи с сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Министерство культуры РФ находится в тесном сотрудничестве с профессиональным музейным сообществом и Роспотребнадзором в обсуждении данного вопроса. Решение о возобновлении работы музеев, в том числе и выходе сотрудников старше 60 лет будет приниматься с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и позиции региональных властей", - сказано в сообщении.
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Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее отмечала, что после открытия учреждений культуры могут наблюдаться ограничения по работе сотрудников пожилого возраста, в частности, для гардеробщиков и смотрителей в залах.
Ранее в инфографике Минкультуры, имеющейся в распоряжении РИА Новости, говорилось, что в рамках профилактики от коронавируса в июне порядка 30% сотрудников могут выйти на работу, в июле - уже 70%. Также отмечался запрет на групповое посещение музея в течение двух месяцев с момента открытия, отказ от аудиогидов, необходимость наличия защитных настольных экранов в местах взаимодействия с посетителями, замеры температуры тела, ношение масок и перчаток всеми посетителями, бесконтактная проверка билетов, открытые двери в помещениях. Также в комплексе мер: предельное количество посетителей из расчета 1 человек на 20 кв. м., умная маршрутизация в узких помещениях, вход музей по сеансам с интервалами в 15 минут, наличие разметок социального дистанцирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМузеиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
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