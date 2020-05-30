Сотрудников музеев старше 60 лет не будут сокращать из-за коронавируса

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники российских музеев старше 60 лет не будут сокращены в связи с коронавирусом, решение о выходе сотрудников на работу будет приниматься с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и позиции региональных властей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры в субботу.

"Сотрудники российских музеев старше 60 лет не будут сокращены в связи с сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Министерство культуры РФ находится в тесном сотрудничестве с профессиональным музейным сообществом и Роспотребнадзором в обсуждении данного вопроса. Решение о возобновлении работы музеев, в том числе и выходе сотрудников старше 60 лет будет приниматься с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и позиции региональных властей", - сказано в сообщении.

Ранее в инфографике Минкультуры, имеющейся в распоряжении РИА Новости, говорилось, что в рамках профилактики от коронавируса в июне порядка 30% сотрудников могут выйти на работу, в июле - уже 70%. Также отмечался запрет на групповое посещение музея в течение двух месяцев с момента открытия, отказ от аудиогидов, необходимость наличия защитных настольных экранов в местах взаимодействия с посетителями, замеры температуры тела, ношение масок и перчаток всеми посетителями, бесконтактная проверка билетов, открытые двери в помещениях. Также в комплексе мер: предельное количество посетителей из расчета 1 человек на 20 кв. м., умная маршрутизация в узких помещениях, вход музей по сеансам с интервалами в 15 минут, наличие разметок социального дистанцирования.