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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T15:41
https://ria.ru/20200530/1572223622.html
Во Владимирской области 118 пациентов выздоровели от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822755_0:0:2891:1627_1036x0_80_0_0_fc42f5300f8b4243322dbf88cb7b2d17.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области 118 пациентов выздоровели от коронавируса

15:41 30.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов во Владимирской области увеличилось за сутки на 118, до 685, количество умерших выросло до 21, сообщила обладминистрация.
Во Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 63 случая COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 2617 случаев заболевания.
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
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"Выздоровели в регионе 685 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 29 мая - 118 человек. За период наблюдения в области отмечен 21 летальный случай", - говорится в сообщении.
По данным на 29 мая, в регионе скончались 20 пациентов с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВладимирская областьОбщество
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