Во Владимирской области 118 пациентов выздоровели от коронавируса

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

"Выздоровели в регионе 685 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 29 мая - 118 человек. За период наблюдения в области отмечен 21 летальный случай", - говорится в сообщении.