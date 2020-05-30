Во Владимирской области 118 пациентов выздоровели от коронавируса

ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов во Владимирской области увеличилось за сутки на 118, до 685, количество умерших выросло до 21, сообщила обладминистрация.
Во Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 63 случая COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 2617 случаев заболевания.
"Выздоровели в регионе 685 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 29 мая - 118 человек. За период наблюдения в области отмечен 21 летальный случай", - говорится в сообщении.
По данным на 29 мая, в регионе скончались 20 пациентов с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.