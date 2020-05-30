Источник сообщил о боестолкновении на окраине Сунжи в районе КТО

НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Боестолкновение произошло на окраине города Сунжа в Ингушетии, где введен режим КТО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось, что с 14.30 мск субботы на части территории города Сунжа в Ингушетии, ограниченной улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южной и Гарданова, введен режим КТО.
"На окраине Сунжи сотрудники правоохранительных органов при проведении спецоперации обнаружили боевиков. В результате произошло боестолкновение. Сейчас район оцеплен", - сказал собеседник агентства.
При этом он не смог уточнить количество боевиков.