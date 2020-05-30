Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T15:52
https://ria.ru/20200530/1572223591.html
Источник сообщил о боестолкновении на окраине Сунжи в районе КТО
https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/75/1555147529_0:0:2000:1125_1036x0_80_0_0_7e60ce63922c21fcd54f66710b7c88a3.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о боестолкновении на окраине Сунжи в районе КТО

15:39 30.05.2020 (обновлено: 15:52 30.05.2020)
1866
© ЦОС ФСБ РоссииСпецоперация ФСБ РФ в Ингушетии
Спецоперация ФСБ РФ в Ингушетии
© ЦОС ФСБ России
Спецоперация ФСБ РФ в Ингушетии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Боестолкновение произошло на окраине города Сунжа в Ингушетии, где введен режим КТО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось, что с 14.30 мск субботы на части территории города Сунжа в Ингушетии, ограниченной улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южной и Гарданова, введен режим КТО.
"На окраине Сунжи сотрудники правоохранительных органов при проведении спецоперации обнаружили боевиков. В результате произошло боестолкновение. Сейчас район оцеплен", - сказал собеседник агентства.
При этом он не смог уточнить количество боевиков.
1030222
Обсудить 1
Республика ИнгушетияПроисшествия
Рекомендуем
Спецоперация ФСБ России в Ингушетии
В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков
Сотрудник полиции
В Ингушетии ввели режим КТО в городе Сунжа
Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации
Источник: спецоперация в Сунже в Ингушетии перешла в завершающую стадию
Президент РФ Владимир Путин
Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя
Опубликовано видео с места столкновения с боевиками в Ингушетии
Опубликовано видео с места столкновения с боевиками в Ингушетии
Спецоперация ФСБ РФ в Ингушетии
Источник сообщил о пожаре на месте боестолкновения в Сунжи
Самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Окленде охранник госучреждения погиб при стрельбе во время протестов
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
Пробирки в лаборатории
В "Векторе" разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Кадры операция по ликвидации террористов в Ингушетии
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
03:23Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
03:23Эксперт рассказал, когда нужно начинать финансовое воспитание ребенка
03:22Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Лента новостейМолния