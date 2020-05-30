Минздрав: образцы вакцины от COVID могут быть доступны в августе-сентябре

УФА, 30 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду, что в августе-сентябре 2020 года будут доступны первые образцы вакцины от COVID-19 для медработников.
"Надеюсь, что уже для медицинских работников, думаю, что в августе-сентябре, наверное, уже первые образцы будут доступны. Будем смотреть и в более широкой практике, как она себя покажет, дальше будем вместе с вами отрабатывать в системе фармаконадзора и наблюдения", - сказал Мурашко на встрече с волонтёрами-медиками.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.