Минздрав: образцы вакцины от COVID могут быть доступны в августе-сентябре

"Надеюсь, что уже для медицинских работников, думаю, что в августе-сентябре, наверное, уже первые образцы будут доступны. Будем смотреть и в более широкой практике, как она себя покажет, дальше будем вместе с вами отрабатывать в системе фармаконадзора и наблюдения", - сказал Мурашко на встрече с волонтёрами-медиками.