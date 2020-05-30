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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T15:35
https://ria.ru/20200530/1572223522.html
Минздрав: образцы вакцины от COVID могут быть доступны в августе-сентябре
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_0:370:2984:2048_1036x0_80_0_0_9dee0313879bae2654e70e764e6aba6e.jpg
РИА Новости

Минздрав: образцы вакцины от COVID могут быть доступны в августе-сентябре

15:35 30.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
УФА, 30 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду, что в августе-сентябре 2020 года будут доступны первые образцы вакцины от COVID-19 для медработников.
"Надеюсь, что уже для медицинских работников, думаю, что в августе-сентябре, наверное, уже первые образцы будут доступны. Будем смотреть и в более широкой практике, как она себя покажет, дальше будем вместе с вами отрабатывать в системе фармаконадзора и наблюдения", - сказал Мурашко на встрече с волонтёрами-медиками.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоОбщество
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