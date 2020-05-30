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2020-05-30T16:58
https://ria.ru/20200530/1572223485.html
В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя
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РИА Новости

В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя

15:34 30.05.2020 (обновлено: 16:58 30.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.
"Мы движемся от одной низкой точки к другой — как сказал однажды известный польский мыслитель Станислав Ежи Лец: "Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали", — отметил дипломат.
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Он добавил, что взаимодействие Москвы и Вашингтона в нынешнем виде отличается от времен холодной войны — тогда противостояние двух супердержав было более опасным, но и более предсказуемым.
Одной из самых проблемных сфер в отношениях дипломат назвал контроль за вооружениями.
"Складывается ощущение, что США концептуально не верят в контроль за вооружениями. Вместо этого Вашингтон пытается найти предлоги, чтобы выйти из как можно большего числа договоров в этой сфере, в которых участвует Москва", — сказал Рябков.
Администрация Дональда Трампа вышла из нескольких соглашений в сфере международной безопасности. Первым таким документом стал Договор о ракетах средней и меньшей дальности — американские власти обвинили Россию в несоблюдении его условий. Предлогом для выхода стали испытания российской крылатой ракеты 9М729, которая, по мнению Белого дома, противоречит условиям ДРСМД. В ответ Россия продемонстрировала пусковую установку и транспортно-пусковой конвейер и раскрыла тактико-технические характеристики ракеты, которые подтверждали соответствие 9М729 условиям договора.
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На прошлой неделе американские власти заявили о выходе из Договора по открытому небу, который позволяет участникам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
А что касается заключения нового Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, действующая версия которого истекает в феврале 2021 года, США требуют, чтобы Китай стал одной из сторон соглашения, а в противном случае угрожают не продлевать договор.
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РоссияДональд ТрампСергей РябковСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Кстати, вернуть хорошие отношения с Вашингтоном можно только одним способом: заинтересованные страны должны (обязаны) собственноручно отдать Америке все свои секреты, всю свою независимость, всю науку, технологии, полезные ископаемые, добровольно стать рабами. Для России, Китая, даже для Евросоюза в целом, для многих других государств - невыполнимое условие. Значит отношения с США будут только ухудшаться, до тех пор, пока американцы не загонят сами себя в глухой угол.
30 мая, 18:05
mm3minaeva
6700002
До тех пор, пока Россия будет ориентировать свою внешнюю политику по суперсубъекности США, Москва будет бродить по дну в ожидании очередного стука со стороны Вашингтона.
30 мая, 16:39
vv.p.neznamov
30003033
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