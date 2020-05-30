В Красногорске выявили 24 зоны подтопления

"На данный момент зафиксировано 24 крупных очага подтоплений, в основном природного характера. За сутки в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. Уровень воды в некоторых реках поднялся от 30 см до полутора метров. Когда "большая вода" уйдет, по каждому случаю будем разбираться адресно, а пока наша главная задача - помочь людям как можно скорее устранить подтопления и приготовиться к новой волне", - написала Хаймурзина.