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2020-05-30T19:54
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В Красногорске выявили 24 зоны подтопления
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РИА Новости

В Красногорске выявили 24 зоны подтопления

15:34 30.05.2020 (обновлено: 19:54 30.05.2020)
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Двадцать четыре крупных очага подтоплений зафиксированы в подмосковном Красногорске, уровень воды в некоторых реках поднялся поднялся от 30 сантиметров до полутора метров, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщила глава города Эльмира Хаймурзина в своём Instagram-аккаунте.

"На данный момент зафиксировано 24 крупных очага подтоплений, в основном природного характера. За сутки в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. Уровень воды в некоторых реках поднялся от 30 см до полутора метров. Когда "большая вода" уйдет, по каждому случаю будем разбираться адресно, а пока наша главная задача - помочь людям как можно скорее устранить подтопления и приготовиться к новой волне", - написала Хаймурзина.

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Она также попросила жителей районов, находящихся в зоне потенциально возможного затопления, на время уехать к друзьям или родственникам.

"Если такой возможности нет, прошу обратиться по номеру #112, вам будет предоставлено временное жилье", - подчеркнула глава города.

Для помощи в ликвидации последствий стихии в Красногорск были направлены две перекачивающие станции и дополнительная аварийная бригада, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
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Эльмира ХаймурзинаКрасногорскОбщество
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