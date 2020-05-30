В Красногорске выявили 24 зоны подтопления

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Двадцать четыре крупных очага подтоплений зафиксированы в подмосковном Красногорске, уровень воды в некоторых реках поднялся поднялся от 30 сантиметров до полутора метров, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщила глава города Эльмира Хаймурзина в своём Instagram-аккаунте.
"На данный момент зафиксировано 24 крупных очага подтоплений, в основном природного характера. За сутки в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. Уровень воды в некоторых реках поднялся от 30 см до полутора метров. Когда "большая вода" уйдет, по каждому случаю будем разбираться адресно, а пока наша главная задача - помочь людям как можно скорее устранить подтопления и приготовиться к новой волне", - написала Хаймурзина.
Она также попросила жителей районов, находящихся в зоне потенциально возможного затопления, на время уехать к друзьям или родственникам.
"Если такой возможности нет, прошу обратиться по номеру #112, вам будет предоставлено временное жилье", - подчеркнула глава города.
Для помощи в ликвидации последствий стихии в Красногорск были направлены две перекачивающие станции и дополнительная аварийная бригада, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.