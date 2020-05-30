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2020-05-30T15:52
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В Ингушетии ввели режим КТО в городе Сунжа
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РИА Новости

В Ингушетии ввели режим КТО в городе Сунжа

15:30 30.05.2020 (обновлено: 15:52 30.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в субботу на части территории ингушского города Сунжа, сообщает региональный оперативный штаб.

"В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по республике Ингушетия принято решение о проведении с 14.30 мск 30 мая контртеррористической операции на территории города Сунжа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что режим КТО введен в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.
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Республика ИнгушетияПроисшествия
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