В Ингушетии ввели режим КТО в городе Сунжа

НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в субботу на части территории ингушского города Сунжа, сообщает региональный оперативный штаб.
"В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по республике Ингушетия принято решение о проведении с 14.30 мск 30 мая контртеррористической операции на территории города Сунжа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что режим КТО введен в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.