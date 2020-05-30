В Тамбовской области продлили ограничения из-за COVID-19

"Все это время для граждан сохраняется режим обязательной самоизоляции. Это касается граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих ряд заболеваний, указанных в постановлении, а также иностранных граждан и гостей Тамбовщины, прибывших из двух столиц. Также продолжает действовать запрет на покидание места своего проживания", - говорится в сообщении.