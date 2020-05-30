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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T15:30
https://ria.ru/20200530/1572223280.html
В Тамбовской области продлили ограничения из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/148861/49/1488614966_0:125:3197:1923_1036x0_80_0_0_a8f5f555c1000f171949d66e8d788f11.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области продлили ограничения из-за COVID-19

15:30 30.05.2020
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкТамбов
Тамбов
© РИА Новости / Александр Устинов
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Тамбов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 7 июня введенные в регионе из-за коронавирусной инфекции ограничения, сообщает в субботу обладминистрация.
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Никитин.
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"Все это время для граждан сохраняется режим обязательной самоизоляции. Это касается граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих ряд заболеваний, указанных в постановлении, а также иностранных граждан и гостей Тамбовщины, прибывших из двух столиц. Также продолжает действовать запрет на покидание места своего проживания", - говорится в сообщении.
Кроме этого, до 7 июня запрещена работа организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли и организаций питания сотрудников предприятий. По-прежнему не допускается посещение гражданами парков, садов, скверов, набережных.
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"С 1 июня разрешено осуществлять тренировочный процесс спортсменам-профессионалам при условии, что возобновлены спортивные соревнования по их виду спорта. Разрешено посещать леса, водные объекты и рекреационные зоны", - информируют областные власти.
Магазины непродовольственных товаров могут открываться в торговых центрах площадью более 1500 квадратных метров при условии, что площадь торгового зала магазина непродовольственных товаров составляет менее 400 квадратных метров, имеется отдельный вход с улицы и одновременно в торговом зале находится один человек на 4 квадратных метрах площади.
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В школах разрешается проведение консультаций индивидуально или в группах численностью не более четырёх человек для выпускников 11 классов.
Всего в Тамбовской области 2916 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 1088 пациентов, умерли 10.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр НикитинТамбовская областьОбщество
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