В Тамбовской области продлили ограничения из-за COVID-19

ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 7 июня введенные в регионе из-за коронавирусной инфекции ограничения, сообщает в субботу обладминистрация.
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Никитин.
"Все это время для граждан сохраняется режим обязательной самоизоляции. Это касается граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих ряд заболеваний, указанных в постановлении, а также иностранных граждан и гостей Тамбовщины, прибывших из двух столиц. Также продолжает действовать запрет на покидание места своего проживания", - говорится в сообщении.
Кроме этого, до 7 июня запрещена работа организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли и организаций питания сотрудников предприятий. По-прежнему не допускается посещение гражданами парков, садов, скверов, набережных.
"С 1 июня разрешено осуществлять тренировочный процесс спортсменам-профессионалам при условии, что возобновлены спортивные соревнования по их виду спорта. Разрешено посещать леса, водные объекты и рекреационные зоны", - информируют областные власти.
Магазины непродовольственных товаров могут открываться в торговых центрах площадью более 1500 квадратных метров при условии, что площадь торгового зала магазина непродовольственных товаров составляет менее 400 квадратных метров, имеется отдельный вход с улицы и одновременно в торговом зале находится один человек на 4 квадратных метрах площади.
В школах разрешается проведение консультаций индивидуально или в группах численностью не более четырёх человек для выпускников 11 классов.
Всего в Тамбовской области 2916 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 1088 пациентов, умерли 10.
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