Украина откроет границу с Молдавией и Словакией 1 июня

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Пункты пропуска на границе Молдавией и Пункты пропуска на границе Украины Словакией планируют открыть 1 июня, сообщает украинская госпогранслужба.

Ранее госпогранслужба заявила, что Украина в полночь пятницы восстановит работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией.

"Пограничное ведомство Украины направило письма и провело погранично-представительские встречи с коллегами из стран Евросоюза и Молдавии по восстановлению пропуска лиц и транспорта с их стороны напротив открытых украинских пунктов пропуска. О готовности в ближайшее время частично восстановить работу пунктов пропуска на границе с Украиной сообщили словацкая и молдавская стороны", - говорится в сообщении.

В частности, в письме пограничного ведомства Словакии значится, что с 1 июня планируется возобновление работы трех пунктов пропуска.

Пограничная полиция Молдавии сообщила, что с 1 июня планирует возобновить работу также трех автомобильных пунктов пропуска.

"В то же время венгерская сторона ранее рассматривала вопрос восстановления до утра 30 мая работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны "Лужанка", "Вилок", "Дзвонковое" и "Косино"), заявила, что этот вопрос откладывается. О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже", - уточнили в пресс-службе.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.

Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. 22 мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

По последним данным минздрава Украины, в стране зафиксированы 23 204 случая заражения коронавирусом, умерли 696 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.