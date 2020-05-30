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2020-05-30T15:29
https://ria.ru/20200530/1572223200.html
Украина откроет границу с Молдавией и Словакией 1 июня
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РИА Новости

Украина откроет границу с Молдавией и Словакией 1 июня

15:29 30.05.2020
1697
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Пункты пропуска на границе Украины с Молдавией и Словакией планируют открыть 1 июня, сообщает украинская госпогранслужба.
Ранее госпогранслужба заявила, что Украина в полночь пятницы восстановит работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией.
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"Пограничное ведомство Украины направило письма и провело погранично-представительские встречи с коллегами из стран Евросоюза и Молдавии по восстановлению пропуска лиц и транспорта с их стороны напротив открытых украинских пунктов пропуска. О готовности в ближайшее время частично восстановить работу пунктов пропуска на границе с Украиной сообщили словацкая и молдавская стороны", - говорится в сообщении.
В частности, в письме пограничного ведомства Словакии значится, что с 1 июня планируется возобновление работы трех пунктов пропуска.
Пограничная полиция Молдавии сообщила, что с 1 июня планирует возобновить работу также трех автомобильных пунктов пропуска.
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"В то же время венгерская сторона ранее рассматривала вопрос восстановления до утра 30 мая работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны "Лужанка", "Вилок", "Дзвонковое" и "Косино"), заявила, что этот вопрос откладывается. О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже", - уточнили в пресс-службе.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.
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Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. 22 мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
По последним данным минздрава Украины, в стране зафиксированы 23 204 случая заражения коронавирусом, умерли 696 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоюзМолдавияСловакияУкраинаВ мире
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