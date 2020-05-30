В Словакии за сутки выявили один случай COVID-19

"В пятницу число заразившихся коронавирусом в республике возросло на 1 человека, общее число заболевших с начала марта составило 1,52 тысячи человек, из них выздоровели 1,35 тысячи (в том числе в пятницу 18 человек), скончались 28 человек", - говорится в сообщении.