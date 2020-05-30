Мурашко: реанимационные койки для пациентов с COVID задействовали на 10%

УФА, 30 мая - РИА Новости. Реанимационные койки для пациентов с COVID-19 в России задействованы на 10%, запас прочности большой, система здравоохранения пока справляется, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня у нас развернуто в стране более 25 тысяч коек реанимационных, а общее количество коек развернуто более 177 тысяч, но реанимационные койки задействованы на 10%, то есть у нас запас прочности достаточно большой. Мне задавали всегда вопрос, выдержит ли система здравоохранения, - пока она справляется", - сказал Мурашко журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф