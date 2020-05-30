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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T15:23
https://ria.ru/20200530/1572222859.html
Мурашко: реанимационные койки для пациентов с COVID задействовали на 10%
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РИА Новости

Мурашко: реанимационные койки для пациентов с COVID задействовали на 10%

15:22 30.05.2020 (обновлено: 15:23 30.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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Больничная палата. Архивное фото
УФА, 30 мая - РИА Новости. Реанимационные койки для пациентов с COVID-19 в России задействованы на 10%, запас прочности большой, система здравоохранения пока справляется, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня у нас развернуто в стране более 25 тысяч коек реанимационных, а общее количество коек развернуто более 177 тысяч, но реанимационные койки задействованы на 10%, то есть у нас запас прочности достаточно большой. Мне задавали всегда вопрос, выдержит ли система здравоохранения, - пока она справляется", - сказал Мурашко журналистам.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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