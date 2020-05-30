В Екатеринбурге полицейские применили оружие при задержании дебошира

По его словам, выясняя обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции увидели неизвестного гражданина с мешком и сейфом в руках. На требование остановиться он бросил свои вещи, выхватил нож и охолощенный пистолет "Беретта". Один из патрульных в результате нападения получил ножевое ранение в плечо. Напарник полицейского произвел один выстрел в ногу дебоширу. Раненому сержанту оказана помощь в больнице, госпитализация не потребовалась. Нападавший доставлен в медицинское учреждение, где будет проходить курс лечения под охраной стражей порядка.