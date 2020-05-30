В Екатеринбурге полицейские применили оружие при задержании дебошира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Полицейские Екатеринбурга ранили из табельного оружия дебошира, который напал на них с ножом, рассказал журналистам в субботу начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сотрудники полиции Екатеринбурга, выезжавшие на вызов граждан, применили табельное оружие при задержании дебошира. 30 мая в 1.23 (23.23 мск пятницы) в дежурную часть отдела полиции №15 городского УМВД поступило тревожное сообщение о том, что мужчина с неадекватным поведением изрубил дверь местной жительнице 1983 года рождения. Инцидент произошел на улице Кузнецова в Орджоникидзевском районе областного центра. На место происшествия был направлен наряд ППСП, который по прибытии действительно обнаружил повреждения двери квартиры и перил в двухэтажном многоквартирном доме", - сказал начальник пресс-службы полицейского главка.
По его словам, выясняя обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции увидели неизвестного гражданина с мешком и сейфом в руках. На требование остановиться он бросил свои вещи, выхватил нож и охолощенный пистолет "Беретта". Один из патрульных в результате нападения получил ножевое ранение в плечо. Напарник полицейского произвел один выстрел в ногу дебоширу. Раненому сержанту оказана помощь в больнице, госпитализация не потребовалась. Нападавший доставлен в медицинское учреждение, где будет проходить курс лечения под охраной стражей порядка.
Задержанным оказался молодой человек 1990 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Мужчина находился в состоянии опьянения.
По данному факту представители МВД возбудили уголовное дело по признакам хулиганства. Кроме того, собранные материалы полиция направила в региональный Следственный комитет для принятия решения о возбуждении дела по нападению на наряд ППС, рассказал Горелых.