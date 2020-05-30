В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Угрозы жизни и здоровью экипажа в ходе инцидента с силовой установкой самолета в аэропорту Шереметьево не было, сообщил журналистам представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин.
Источник в экстренных службах ранее сообщил РИА Новости, что воспламенение вспомогательной силовой установки произошло у самолета авиакомпании "Аэрофлот" во время руления после посадки в московском аэропорту Шереметьево, пассажиров на борту не было, рейс был грузовой.
"Boeing 777 совершал грузовой рейс из Пекина. Пассажиров на борту не было. Посадка прошла в штатном режиме, во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности", — сказал Демин.
"Угрозы жизни и здоровью экипажа не было", — добавил он.