Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T23:28
https://ria.ru/20200530/1572222758.html
В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_62c6a2256b14efb8f2258240a7c21fc2.jpg
РИА Новости

В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке

15:17 30.05.2020 (обновлено: 23:28 30.05.2020)
7779
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Угрозы жизни и здоровью экипажа в ходе инцидента с силовой установкой самолета в аэропорту Шереметьево не было, сообщил журналистам представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин.
Источник в экстренных службах ранее сообщил РИА Новости, что воспламенение вспомогательной силовой установки произошло у самолета авиакомпании "Аэрофлот" во время руления после посадки в московском аэропорту Шереметьево, пассажиров на борту не было, рейс был грузовой.

"Boeing 777 совершал грузовой рейс из Пекина. Пассажиров на борту не было. Посадка прошла в штатном режиме, во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности", — сказал Демин.

"Угрозы жизни и здоровью экипажа не было", — добавил он.
2129352
Обсудить 2
Михаил ДеминАэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
Рекомендуем
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Окленде охранник госучреждения погиб при стрельбе во время протестов
Опубликовано видео с места столкновения с боевиками в Ингушетии
Опубликовано видео с места столкновения с боевиками в Ингушетии
Кадры операция по ликвидации террористов в Ингушетии
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
Председатель Мосгордумы заработал в 2019 году почти два миллиарда рублей
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России
Поисковые мероприятия в деревне Елины Островского района Псковской области
В Псковской области нашли тело второй пропавшей девочки
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса
Самолеты в аэропорту Шереметьево
Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Спецоперация ФСБ России в Ингушетии
В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков
Певец Григорий Лепс
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Пригожин объяснил, почему отправлял Шнурову нецензурные сообщения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
03:23Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
03:23Эксперт рассказал, когда нужно начинать финансовое воспитание ребенка
03:22Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Лента новостейМолния