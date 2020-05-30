В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке

"Boeing 777 совершал грузовой рейс из Пекина. Пассажиров на борту не было. Посадка прошла в штатном режиме, во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности", — сказал Демин.