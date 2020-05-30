Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T15:32
https://ria.ru/20200530/1572222726.html
ВЦИОМ: 93% россиян знают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568161652_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_94fd29b434edd5bcb12ed93a759109de.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ: 93% россиян знают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

15:17 30.05.2020 (обновлено: 15:32 30.05.2020)
3131
© РИА Новости / Григорий СысоевКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (93%) знают или слышали о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в этом году, при этом 67% в разной степени готовы принять в нем участие, 15% не готовы, 18% затруднились ответить, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Также среди тех, кто хочет проголосовать за поправки, 61% готовы их поддержать, 22% - наоборот, 17% пока не определились.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Вчера, 14:43Голосование по поправкам в Конституцию
Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
По результатам исследования, среди социальных поправок опрошенные больше всего хотели бы проголосовать за предложение о гособеспечении доступности и качестве медобслуживания (95%), о том, что дети являются важнейшим приоритетом госполитики России, об обязательной ежегодной индексации пенсий и гарантированной адресной социальной поддержке (по 94% соответственно). В части поправок, касающихся идеологии, граждане активнее всего поддерживают закрепление русского языка как языка государствообразующего народа (92%), защиту исторической правды и признание культуры РФ как уникального наследия многонационального народа (по 91% соответственно).
Также россияне чаще всего говорили о своей поддержке в пользу поправок о суверенитете, касающихся закрепления суверенитета, территориальной целостности, нерушимости госграницы и того, что Россия принимает меры для поддержания и укрепления международного мира и безопасности (по 89% соответственно), а также поправки о власти, касающейся того, что одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором и депутатом ГД (77%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 мая 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
71320474
Обсудить 29
Конституция РФВЦИОМГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Большинство адекватных россиян (не тех, которые в телевизоре или в одноклассниках) слава богу понимают, что им эти поправки как собаке пятая нога, и что делается это лишь с целью, озвученной женщиной космонавтом.
30 мая, 17:18
ggorstpetr
39102011
93% россиян знают ,что поправки в конституцию уже приняты))) Ваш фарс никому не нужен.....
30 мая, 17:14
мзмаксимус зет
3710009
Рекомендуем
Певец Григорий Лепс
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
Книжный фестиваль Красная площадь 2019
Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве 6 июня
Банкноты номиналом 2000 рублей
СМИ назвало артистов, которые запросили помощь в виде МРОТ
Медсестра в прививочном кабинете
В Роспотребнадзоре разъяснили принцип штрафов за отказ от вакцинации
Жители Пекина в медицинских масках
Китай к концу года планирует получить вакцину от COVID-19
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Семья Джорджа Флойда не удовлетворена результатами вскрытия
Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации
Источник: спецоперация в Сунже в Ингушетии перешла в завершающую стадию
Автомобили военной полиции в Миннеаполисе
Ночь в Миннеаполисе: протесты, грабежи, селфи и просто наблюдение
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
В РПЦ сравнили "онлайн-причастия" на Украине с сеансами Кашпировского
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
Председатель Мосгордумы заработал в 2019 году почти два миллиарда рублей
Прокуратура
На Таймыре проверят работу должностных лиц, где издевались над ребенком
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
Запуск Crew Dragon могут снова перенести
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
Руководитель ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов
Панкратов: ВТБ заинтересован в крупных инфраструктурных проектах ГЧП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
03:23Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
03:23Эксперт рассказал, когда нужно начинать финансовое воспитание ребенка
03:22Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Лента новостейМолния