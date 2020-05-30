ВЦИОМ: 93% россиян знают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (93%) знают или слышали о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в этом году, при этом 67% в разной степени готовы принять в нем участие, 15% не готовы, 18% затруднились ответить, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Также среди тех, кто хочет проголосовать за поправки, 61% готовы их поддержать, 22% - наоборот, 17% пока не определились.

По результатам исследования, среди социальных поправок опрошенные больше всего хотели бы проголосовать за предложение о гособеспечении доступности и качестве медобслуживания (95%), о том, что дети являются важнейшим приоритетом госполитики России, об обязательной ежегодной индексации пенсий и гарантированной адресной социальной поддержке (по 94% соответственно). В части поправок, касающихся идеологии, граждане активнее всего поддерживают закрепление русского языка как языка государствообразующего народа (92%), защиту исторической правды и признание культуры РФ как уникального наследия многонационального народа (по 91% соответственно).

Также россияне чаще всего говорили о своей поддержке в пользу поправок о суверенитете, касающихся закрепления суверенитета, территориальной целостности, нерушимости госграницы и того, что Россия принимает меры для поддержания и укрепления международного мира и безопасности (по 89% соответственно), а также поправки о власти, касающейся того, что одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором и депутатом ГД (77%).