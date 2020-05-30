В Буркина-Фасо 15 человек погибли при нападении боевиков

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Группа вооруженных боевиков напала на колонну транспортных средств, принадлежащих торговцам, в северной части Буркина-Фасо, 15 человек погибли, несколько получили ранения, сообщает местный портал Lefaso.net со ссылкой на министерство связи страны.
Нападение произошло в пятницу в провинции Лорум на севере страны. Торговцы направлялись в департамент Солле из административного центра провинции - города Титао. По предварительным данным, несколько человек пропали без вести, также был причинен материальный ущерб.
9 марта, 18:26В Буркина-Фасо неизвестные убили 43 человека
"Эта подлая атака, направленная против гражданского населения, в частности детей и женщин, напоминает о важности усилий по обеспечению безопасности, которые предпринимают вооруженные силы и службы безопасности на всей территории страны", - говорится в сообщении министерства связи.
Ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
Буркина-Фасо, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года. Всего в стране живут около 15 миллионов человек