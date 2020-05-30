Запуск Crew Dragon могут снова перенести

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту должен состояться в субботу, хотя шансы на это по-прежнему 50 на 50, заявил глава американского космического агентства НАСА Джим Брайденстайн.
"Мы реализуем план по запуску сегодня. Трудности с погодой сохраняются, шансов на отмену 50 процентов", — написал Брайденстайн в Twitter.
Его слова подтвердила компания SpaceX в своем Twitter. "Все системы готовы к испытательному полету Crew Dragon с астронавтами НАСА", — сообщила компания, уточнив, что команды специалистов продолжают наблюдать за погодой.
Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск. Если не удастся запустить корабль в субботу, резервный день — воскресенье, следующие потенциальные резервные дни — 2 и 3 июня.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA