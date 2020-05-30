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Запуск Crew Dragon могут снова перенести
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РИА Новости

Запуск Crew Dragon могут снова перенести

15:13 30.05.2020 (обновлено: 23:04 30.05.2020)
22821
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкАмериканский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
© РИА Новости / NASA
Перейти в фотобанк
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту должен состояться в субботу, хотя шансы на это по-прежнему 50 на 50, заявил глава американского космического агентства НАСА Джим Брайденстайн.
"Мы реализуем план по запуску сегодня. Трудности с погодой сохраняются, шансов на отмену 50 процентов", — написал Брайденстайн в Twitter.
Его слова подтвердила компания SpaceX в своем Twitter. "Все системы готовы к испытательному полету Crew Dragon с астронавтами НАСА", — сообщила компания, уточнив, что команды специалистов продолжают наблюдать за погодой.
Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск. Если не удастся запустить корабль в субботу, резервный день — воскресенье, следующие потенциальные резервные дни — 2 и 3 июня.
Ракета-носитель с аппаратом Crew Dragon
27 мая, 08:39
Crew Dragon. Главная надежда NASA
318761046
Обсудить 37
Космос - РИА НаукаНАСАSpaceXВ мире
Популярные комментарии
Да отправьте вы, наконец, мужиков в гривуазных скафандрах - очень уж хочется посмотреть как они будут работать в космосе в этих гей-костюмах!
30 мая, 15:26
scoffer
152200024
Погода, наверно, опять плохая будет )
30 мая, 15:22
ВКВладимир К.
151700010
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