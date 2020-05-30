Запуск Crew Dragon могут снова перенести

Его слова подтвердила компания SpaceX в своем Twitter. "Все системы готовы к испытательному полету Crew Dragon с астронавтами НАСА", — сообщила компания, уточнив, что команды специалистов продолжают наблюдать за погодой.

Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск. Если не удастся запустить корабль в субботу, резервный день — воскресенье, следующие потенциальные резервные дни — 2 и 3 июня.