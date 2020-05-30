Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"

"Северный поток" освобожден на 20 лет от норм газовой директивы ЕС Власти ФРГ вывели газопровод "Северный поток" из-под действия ключевых положений Газовой директивы ЕС. В Nord Stream AG, компании-операторе газопровода, приветствуют это решение, но открывать шампанское пока не спешат. Для Nord Stream 2 AG тоже есть новости, но поскромнее.