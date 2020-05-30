Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Очередные американские санкции против "Северного потока — 2", обсуждаемые сейчас в Вашингтоне, могут затронуть немецкие компании, рассказал в эфире НСН эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что во время телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель возникли "горячие разногласия", в частности — по ситуации с газопроводом.
Эксперт объяснил, что немцы заинтересованы в поставках дешевого российского топлива, но из-за американской политики Европа может столкнуться с его дефицитом.
"Соответственно, цены будут расти и поставщики американского СПГ смогут рентабельно поставлять газ в Европу. А сейчас они несут убытки и критикуют Германию за то, что та недоплачивает в бюджет НАТО, требуют доплачивать им за газ, потому что в нем содержится "молекула свободы". А немцы отстаивают свою свободу выбора и возможность покупать дешевый российский газ, а не дорогой американский", — отметил Юшков.
Эксперт также уточнил, что введение новых санкций против "Северного потока — 2" может негативно сказаться в том числе и на самом Берлине.
"Газопровод выходит на берег Германии, которая принимает газ из трубы, — и получается, что санкции надо вводить уже против оператора и регулятора сухопутной части проекта, то есть Германии", — отметил он.
Строительство "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в реализации проекта. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Тем не менее министр энергетики Александр Новак отмечал, что Россия может завершить "Северный поток — 2" усилиями судна-трубоукладчика "Академик Черский".
20 мая, 21:51Акценты"Северный поток" освобожден на 20 лет от норм газовой директивы ЕСВласти ФРГ вывели газопровод "Северный поток" из-под действия ключевых положений Газовой директивы ЕС. В Nord Stream AG, компании-операторе газопровода, приветствуют это решение, но открывать шампанское пока не спешат. Для Nord Stream 2 AG тоже есть новости, но поскромнее.