Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T17:29
https://ria.ru/20200530/1572222475.html
Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572010020_0:64:1400:852_1036x0_80_0_0_3385fc8d645c19cbbf98a324322d5af5.jpg
РИА Новости

Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"

15:10 30.05.2020 (обновлено: 17:29 30.05.2020)
23749
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Очередные американские санкции против "Северного потока — 2", обсуждаемые сейчас в Вашингтоне, могут затронуть немецкие компании, рассказал в эфире НСН эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что во время телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель возникли "горячие разногласия", в частности — по ситуации с газопроводом.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
29 мая, 16:40
Эксперт оценил шансы "Академика Черского" достроить "Северный поток — 2"
Эксперт объяснил, что немцы заинтересованы в поставках дешевого российского топлива, но из-за американской политики Европа может столкнуться с его дефицитом.
"Соответственно, цены будут расти и поставщики американского СПГ смогут рентабельно поставлять газ в Европу. А сейчас они несут убытки и критикуют Германию за то, что та недоплачивает в бюджет НАТО, требуют доплачивать им за газ, потому что в нем содержится "молекула свободы". А немцы отстаивают свою свободу выбора и возможность покупать дешевый российский газ, а не дорогой американский", — отметил Юшков.
Эксперт также уточнил, что введение новых санкций против "Северного потока — 2" может негативно сказаться в том числе и на самом Берлине.
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
27 мая, 15:08
Германия прокомментировала угрозы США в отношении "Северного потока – 2"
"Газопровод выходит на берег Германии, которая принимает газ из трубы, — и получается, что санкции надо вводить уже против оператора и регулятора сухопутной части проекта, то есть Германии", — отметил он.

Строительство "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в реализации проекта. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Тем не менее министр энергетики Александр Новак отмечал, что Россия может завершить "Северный поток — 2" усилиями судна-трубоукладчика "Академик Черский".
Северный поток в Германии, архивное фото
20 мая, 21:51Акценты
"Северный поток" освобожден на 20 лет от норм газовой директивы ЕСВласти ФРГ вывели газопровод "Северный поток" из-под действия ключевых положений Газовой директивы ЕС. В Nord Stream AG, компании-операторе газопровода, приветствуют это решение, но открывать шампанское пока не спешат. Для Nord Stream 2 AG тоже есть новости, но поскромнее.
1021333110
Обсудить 7
Игорь ЮшковРоссияСеверный поток — 2Балтийское мореНАТОАлександр НовакАнгела МеркельГерманияСШАЭкономика
Рекомендуем
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт оценил шансы "Академика Черского" достроить "Северный поток — 2"
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Пробирки в лаборатории
В "Векторе" разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Пушков прокомментировал спор Меркель и Трампа по "Северному потоку — 2"
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"
Певец Григорий Лепс
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Как прицелиться в Китай — и не попасть в Миннеаполис
Порт Валетта, Мальта
"Гознак" прокомментировал задержание в Мальте партии ливийской валюты
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
03:23Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
03:23Эксперт рассказал, когда нужно начинать финансовое воспитание ребенка
03:22Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Лента новостейМолния