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2020-05-30T15:10
https://ria.ru/20200530/1572222454.html
Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
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РИА Новости

Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево

15:10 30.05.2020
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Воспламенение вспомогательной силовой установки произошло у самолета авиакомпании "Аэрофлот" во время руления после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", пассажиров на борту не было, рейс был грузовой, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Посадка в "Шереметьево" прошла штатно. Затем, когда самолет заруливал, воспламенилась вспомогательная силовая установка", - сказал источник.
"Это был грузовой рейс, без пассажиров на борту", - уточнил источник.
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АэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
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