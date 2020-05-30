Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Воспламенение вспомогательной силовой установки произошло у самолета авиакомпании "Аэрофлот" во время руления после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", пассажиров на борту не было, рейс был грузовой, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Посадка в "Шереметьево" прошла штатно. Затем, когда самолет заруливал, воспламенилась вспомогательная силовая установка", - сказал источник.
"Это был грузовой рейс, без пассажиров на борту", - уточнил источник.