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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T15:05
https://ria.ru/20200530/1572222260.html
В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
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РИА Новости

В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита

15:05 30.05.2020
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© Depositphotos / kikovic Две чашки
Две чашки
© Depositphotos / kikovic
КЕМЕРОВО, 30 мая - РИА Новости. Летние веранды и террасы заведений общепита возобновили свою работу по распоряжению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
Ранее сообщалось, что в 23 территориях области с 18 мая открылись летние веранды кафе и ресторанов. Новокузнецк в список этих территорий не входил, поскольку там был зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом.
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"Работа летних кафе, веранд и террас заведений общепита возобновилась в Новокузнецке 30 мая по распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Кафе и рестораны будут соблюдать противоэпидемические меры безопасности, под запретом остается прокат кальянов и массовые мероприятия, в том числе банкеты", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что кафе и рестораны Новокузнецка должны соблюдать особые противоэпидемические требования при работе летних террас. Расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метров, в ином случае необходимо расставить перегородки между столами. Официанты, администраторы и другие сотрудники заведений обязаны работать в масках и перчатках, у входа и на столах должны стоять антисептики, чтобы посетители могли обрабатывать руки. Уборку помещений и оборудования следует проводить с использованием дезинфицирующих средств.
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"Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в Новокузнецке, позволила снять отдельные ограничения, и сегодня мы открываем в южной столице Кузбасса летние веранды кафе и ресторанов. Теперь они открыты в 24 городах и районах области. Продолжаем следить за ситуацией на каждой территории и по мере возможности будем открывать летние веранды кафе и ресторанов в каждом городе и районе Кузбасса. Процесс возвращения к нормальной жизни будет продолжаться", – цитирует пресс-служба главу региона.
По данным на субботу, в Кузбассе выявлено 520 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 222 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9460 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовокузнецкОбщество
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