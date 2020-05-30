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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T15:04
https://ria.ru/20200530/1572222200.html
В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071711_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2217a19a0065884bb932892aaaec41c9.jpg
РИА Новости

В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19

15:04 30.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Онлайн-сервис в тестовом режиме запустили в Саратовской области, он позволит врачам удаленно консультировать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщило в субботу министерство информации и печати области.
По данным ведомства, сервис удаленных консультаций пациентов с врачами на базе сервиса "МедОК Онлайн" в саратовской городской поликлинике №2 внедрили в тестовом режиме. Терапевты во время первичного осмотра оповещали пациентов с подозрением на коронавирус о новой возможности, раздавали инструкции по использованию сервиса, также аналогичную инструкцию разместили на сайте поликлиники.
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"Примерно каждый четвертый пациент из числа оповещенных положительно отреагировал на предложение. После полномасштабного внедрения сервиса пациентам будет необходимо через приложение запросить консультацию врача и назначить время. Консультация будет проходить в режиме видеосвязи. Средняя продолжительность консультации составит 15 минут", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что врачи положительно отнеслись к возможности минимизировать контакт с наблюдаемым пациентом в случаях, когда это допустимо, при этом регулярно держать его состояние на контроле без посещения на дому, а также без предоставления пациенту своего личного номера телефона.
Всего в области лабораторно подтверждены 2936 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1153.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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