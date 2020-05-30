В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19

САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Онлайн-сервис в тестовом режиме запустили в Саратовской области, он позволит врачам удаленно консультировать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщило в субботу министерство информации и печати области.
По данным ведомства, сервис удаленных консультаций пациентов с врачами на базе сервиса "МедОК Онлайн" в саратовской городской поликлинике №2 внедрили в тестовом режиме. Терапевты во время первичного осмотра оповещали пациентов с подозрением на коронавирус о новой возможности, раздавали инструкции по использованию сервиса, также аналогичную инструкцию разместили на сайте поликлиники.
"Примерно каждый четвертый пациент из числа оповещенных положительно отреагировал на предложение. После полномасштабного внедрения сервиса пациентам будет необходимо через приложение запросить консультацию врача и назначить время. Консультация будет проходить в режиме видеосвязи. Средняя продолжительность консультации составит 15 минут", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что врачи положительно отнеслись к возможности минимизировать контакт с наблюдаемым пациентом в случаях, когда это допустимо, при этом регулярно держать его состояние на контроле без посещения на дому, а также без предоставления пациенту своего личного номера телефона.
Всего в области лабораторно подтверждены 2936 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1153.
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