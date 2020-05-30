В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19

"Примерно каждый четвертый пациент из числа оповещенных положительно отреагировал на предложение. После полномасштабного внедрения сервиса пациентам будет необходимо через приложение запросить консультацию врача и назначить время. Консультация будет проходить в режиме видеосвязи. Средняя продолжительность консультации составит 15 минут", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что врачи положительно отнеслись к возможности минимизировать контакт с наблюдаемым пациентом в случаях, когда это допустимо, при этом регулярно держать его состояние на контроле без посещения на дому, а также без предоставления пациенту своего личного номера телефона.