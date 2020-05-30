Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи

УФА, 30 мая - РИА Новости. Благодаря оперативному выстраиванию системы медпомощи на фоне распространения COVID-19 удалось сохранить 10 тысяч жизней, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"За короткий промежуток времени нам всем надо было собраться и выстроить систему помощи, у нас на все было максимум 3 недели... Нам удалось сохранить реально 10 тысяч жизней", - сказал Мурашко. на встрече с вололонтерами-медиками.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф