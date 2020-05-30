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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T15:00
https://ria.ru/20200530/1572222069.html
Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи

15:00 30.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
УФА, 30 мая - РИА Новости. Благодаря оперативному выстраиванию системы медпомощи на фоне распространения COVID-19 удалось сохранить 10 тысяч жизней, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"За короткий промежуток времени нам всем надо было собраться и выстроить систему помощи, у нас на все было максимум 3 недели... Нам удалось сохранить реально 10 тысяч жизней", - сказал Мурашко. на встрече с вололонтерами-медиками.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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