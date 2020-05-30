В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19

По данным на 30 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 17 новых заражений (32 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 30 845 человек, скончались 1657 человек.

Швейцария объявила о снятии ограничений на поездки по Шенгену

Швейцария объявила о снятии ограничений на поездки по Шенгену

Как отмечается, с начала эпидемии в стране было проведено 394 717 тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 9%.