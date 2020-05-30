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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T14:59
https://ria.ru/20200530/1572221967.html
В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1036x0_80_0_0_0fd85b9fb48fc131a0262816a757ca7b.jpg
РИА Новости

В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19

14:59 30.05.2020
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© AP Photo / Keystone/Eddy RischШвейцария
Швейцария
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 17 человек, всего с момента вспышки в стране заболели 30 845 человек, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 30 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 17 новых заражений (32 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 30 845 человек, скончались 1657 человек.
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27 мая, 19:40
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Как отмечается, с начала эпидемии в стране было проведено 394 717 тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 9%.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза начнется 6 июня, разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы с Австрией, Германией и Францией.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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