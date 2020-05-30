Мурашко рассказал о добровольцах для испытания вакцины от коронавируса

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования

УФА, 30 мая — РИА Новости. Добровольцев для клинических испытаний вакцины от Добровольцев для клинических испытаний вакцины от COVID-19 уже набрали, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с волонтерами-медиками.

По его словам, клинические исследования планируется начать уже через две недели.

Мурашко также предположил, что в августе-сентябре уже будут готовы первые образцы вакцины для медиков.

"Будем смотреть и в более широкой практике, как она себя покажет, дальше будем вместе с вами отрабатывать в системе фармаконадзора и наблюдения", — добавил он.

Ранее о предстоящих испытаниях рассказал гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов. Он заявил, что препарат уже протестировали на низших приматах, все они перенесли его хорошо. Испытания на людях планируется начать в конце июня — начале июля. По словам Максютова, одна из разработок "Вектора" — это вакцина, которую можно будет закапывать в нос.

ВОЗ На днях представитель Мелита Вуйнович сообщила, что организация зарегистрировала уже 124 перспективных вакцины от коронавируса, среди них — восемь российских разработок.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным Всемирной организации здравоохранения , всего насчитывается 5,7 миллиона инфицированных, 357 тысяч из них умерли.

В России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 400 тысяч, 4555 человек скончались, более 167 тысяч вылечились.