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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T15:58
https://ria.ru/20200530/1572221832.html
Мурашко рассказал о добровольцах для испытания вакцины от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_44e44f2382200300a76377100327f410.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о добровольцах для испытания вакцины от коронавируса

14:53 30.05.2020 (обновлено: 15:58 30.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 30 мая — РИА Новости. Добровольцев для клинических испытаний вакцины от COVID-19 уже набрали, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с волонтерами-медиками.
По его словам, клинические исследования планируется начать уже через две недели.
Мурашко также предположил, что в августе-сентябре уже будут готовы первые образцы вакцины для медиков.
"Будем смотреть и в более широкой практике, как она себя покажет, дальше будем вместе с вами отрабатывать в системе фармаконадзора и наблюдения", — добавил он.
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Ранее о предстоящих испытаниях рассказал гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов. Он заявил, что препарат уже протестировали на низших приматах, все они перенесли его хорошо. Испытания на людях планируется начать в конце июня — начале июля. По словам Максютова, одна из разработок "Вектора" — это вакцина, которую можно будет закапывать в нос.
На днях представитель ВОЗ Мелита Вуйнович сообщила, что организация зарегистрировала уже 124 перспективных вакцины от коронавируса, среди них — восемь российских разработок.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего насчитывается 5,7 миллиона инфицированных, 357 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 400 тысяч, 4555 человек скончались, более 167 тысяч вылечились.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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