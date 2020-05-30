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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T14:51
https://ria.ru/20200530/1572221798.html
В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/152990/31/1529903189_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_7128034a55525fb608b11f0109271340.jpg
РИА Новости

В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19

14:51 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСкопье
Скопье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Скопье. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 продлен в Северной Македонии еще на две недели, сообщил президент страны Стево Пендаровски.
По последним данным минздрава страны, с начала пандемии выявлено 2 129 больных коронавирусом, скончались 126 человек. Правительство Северной Македонии в субботу предложило продлить режим ЧП, введенный в середине марта и несколько раз продленный, еще на 14 дней.
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"С учетом последних тенденций премьер Оливер Спасовски обосновал требование для дополнительных 14 дней чрезвычайного положения. Учитывая развитие ситуации, я принял решение о продлении режима на еще 14 дней", - заявил журналистам президент после заседания совбеза.
Он добавил, что решение не связано с определением новой даты отложенных в апреле парламентских выборов.
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Министр здравоохранения Венко Филипче призвал в пятницу МВД активнее контролировать соблюдение мер защиты и наказывать нарушителей. Ранее он предположил, что власти Северной Македонии вскоре откроют границы страны в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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