В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 продлен в Режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 продлен в Северной Македонии еще на две недели, сообщил президент страны Стево Пендаровски

По последним данным минздрава страны, с начала пандемии выявлено 2 129 больных коронавирусом, скончались 126 человек. Правительство Северной Македонии в субботу предложило продлить режим ЧП, введенный в середине марта и несколько раз продленный, еще на 14 дней.

"С учетом последних тенденций премьер Оливер Спасовски обосновал требование для дополнительных 14 дней чрезвычайного положения. Учитывая развитие ситуации, я принял решение о продлении режима на еще 14 дней", - заявил журналистам президент после заседания совбеза.

Он добавил, что решение не связано с определением новой даты отложенных в апреле парламентских выборов.

Министр здравоохранения Венко Филипче призвал в пятницу МВД активнее контролировать соблюдение мер защиты и наказывать нарушителей. Ранее он предположил, что власти Северной Македонии вскоре откроют границы страны в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.