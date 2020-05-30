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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T15:06
https://ria.ru/20200530/1572221600.html
В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571971582_0:98:3016:1795_1036x0_80_0_0_39286088db8236b3ca7863c6fefbd655.jpg
РИА Новости

В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу

14:46 30.05.2020 (обновлено: 15:06 30.05.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в Белоруссии выросло за сутки на 894 до 41 658, умерло еще 5 человек, всего скончались 229, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.
В Белоруссии, по данным на пятницу, было выявлено 40 764 случая инфицирования COVID-19, сообщалось о 224 умерших пациентах.
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"Зарегистрированы 41 658 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 526 559 тестов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 229 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией".
По данным пресс-службы минздрава, в Белоруссии на 30 мая выздоровели и выписаны 17 964 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За минувшие сутки число выздоровевших выросло на 574 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
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