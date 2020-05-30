В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу

Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске

МИНСК, 30 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в Белоруссии выросло за сутки на 894 до 41 658, умерло еще 5 человек, всего скончались 229, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.

В Белоруссии, по данным на пятницу, было выявлено 40 764 случая инфицирования COVID-19, сообщалось о 224 умерших пациентах.

"Зарегистрированы 41 658 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 526 559 тестов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 229 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией".

По данным пресс-службы минздрава, в Белоруссии на 30 мая выздоровели и выписаны 17 964 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За минувшие сутки число выздоровевших выросло на 574 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.