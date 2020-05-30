В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19

"Положительный диагноз на коронавирусную инфекцию 29 мая был подтвержден у фельдшера краевой больницы имени Вагнера в Березниках. Женщина работала в поликлинике по адресу: ул. Ломоносова, 102. У сотрудников и пациентов, контактировавших с заболевшей, были взяты анализы", - заявили в ведомстве.