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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T14:36
https://ria.ru/20200530/1572221348.html
В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684109_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_79a8cb13d60951c12ebd362a62c5bdb0.jpg
РИА Новости

В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19

14:36 30.05.2020
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© РИА НовостиМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости
Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция обнаружена у фельдшера больницы в Березниках Пермского края, контактировавшие с заболевшей медработники и пациенты проверяются на COVID-19, сообщили в субботу в краевом минздраве.
"Положительный диагноз на коронавирусную инфекцию 29 мая был подтвержден у фельдшера краевой больницы имени Вагнера в Березниках. Женщина работала в поликлинике по адресу: ул. Ломоносова, 102. У сотрудников и пациентов, контактировавших с заболевшей, были взяты анализы", - заявили в ведомстве.
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В пятницу, 29 мая, поликлинику закрыли для пациентов и провели санитарную обработку помещений. Сегодня медучреждение работает в обычном режиме, добавили в министерстве.
Ранее в кардиологическом отделении Чусовской больницы имени Любимова COVID-19 заболели четверо сотрудников, также инфекция была выявлена у 19 пациентов.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии COVID-19 заразились 1656 человек (среди них 227 медиков), выздоровели 928 пациентов, 56 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.
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