В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19

ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция обнаружена у фельдшера больницы в Березниках Пермского края, контактировавшие с заболевшей медработники и пациенты проверяются на COVID-19, сообщили в субботу в краевом минздраве.
"Положительный диагноз на коронавирусную инфекцию 29 мая был подтвержден у фельдшера краевой больницы имени Вагнера в Березниках. Женщина работала в поликлинике по адресу: ул. Ломоносова, 102. У сотрудников и пациентов, контактировавших с заболевшей, были взяты анализы", - заявили в ведомстве.
В пятницу, 29 мая, поликлинику закрыли для пациентов и провели санитарную обработку помещений. Сегодня медучреждение работает в обычном режиме, добавили в министерстве.
Ранее в кардиологическом отделении Чусовской больницы имени Любимова COVID-19 заболели четверо сотрудников, также инфекция была выявлена у 19 пациентов.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии COVID-19 заразились 1656 человек (среди них 227 медиков), выздоровели 928 пациентов, 56 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф