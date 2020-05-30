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2020-05-30T14:28
https://ria.ru/20200530/1572221093.html
Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
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РИА Новости

Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе

14:28 30.05.2020
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© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США Портер
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Эсминец ВМС США "Портер". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Китай может сравняться с Соединенными Штатами или даже обойти их по потенциалу ВМС, если нынешние тенденции в этой области не изменятся, пишет журнал National Interest со ссылкой на отчет исследовательской службы конгресса США.
Как отмечает издание, флот КНР постоянно модернизируется на протяжении 25 лет, в результате чего в настоящее время он способен проводить масштабные операции не только в прибрежных районах Китая, но и в отдаленных регионах, включая западную часть Тихого океана и Индийский океан.
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Это, согласно выпущенному ранее в этом месяце отчету исследовательской службы конгресса, представляет проблему для способности ВМС США установить "контроль военного времени" над водами открытого моря западной части Тихого океана. По оценке издания, это первый после окончания холодной войны подобный вызов, с которым американские ВМС сталкиваются. Отмечается, что "усилия КНР по модернизации флота существенно сократили преимущество США".
В отчете исследовательской службы конгресса отмечается необходимость принятия конгрессом решений по ряду вопросов – в том числе о том, должным ли образом ВМС США реагируют на усилия КНР по модернизации своего флота. Кроме того, ставится вопрос о том, следует ли американским ВМС перейти к "более распределённой архитектуре флота".
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"Проще говоря, в отчете содержится предупреждение, что если нынешние тенденции в области военно-морского потенциала США и Китая не изменятся, то Китай может в конечном итоге сравняться с Соединенными Штатами или превзойти их по общему военно-морскому потенциалу", - говорится в материале National Interest.
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Военно-морские силы СШАКитайСШАВ мире
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