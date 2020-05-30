Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе

"Топить" за себя. Трамп приказал ВМС США уничтожать иранские катера "Топить" – это именно то, что Трампу нужно. Если иметь в виду, что "топить" – на сленге это еще и "агитировать". А что может быть лучшей агитацией за президента, чем его жесткость по отношению к врагам.