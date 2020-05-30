Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич выступил против штрафов за отказ от вакцинации, отметив, что "нельзя в кодексе административных правонарушений решать медицинские вопросы".
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок. Данная норма содержится в проекте нового КоАП, опубликованном Минюстом.
"На мой взгляд, нельзя в кодексе административных правонарушений решать медицинские вопросы. Потому что, во-первых, есть медицинские противопоказания, при которых врачи просто не должны вакцинировать пациентов. Во-вторых, под удар попадают и медработники: на них будет возлагаться больше ответственности, к тому же противники вакцинации также начнут судебные тяжбы с медучреждениями. В итоге можно получить обратный эффект, когда медперсонал, чтобы не ставить себя под удар, будет "находить" противопоказания у больных. Могут появиться и другие формы правонарушений, на которые новый проект буквально толкает людей. В-третьих, надо помнить, что вакцинация - это право, а не обязанность", - пояснил Менделевич РИА Новости.
Вместе с тем парламентарий отметил, что как врач он сам поддерживает вакцинацию, однако считает, что реализация должна иметь другой формат. В частности, сообщество врачей, в том числе педиатров, должно четко заявить о том, при каких случаях и кому необходима вакцинация, "именно практикующие медработники, знакомые с разными вакцинами и их последствиями, должны принимать решение".
К тому же, по словам Менделевича, нужна масштабная информационная деятельность, так как пока антипрививочники более активны в этом направлении, "надо решать вопрос с пониманием и возражением тех людей, кто против вакцинации".
Ранее замминистра юстиции РФ Денис Новак сообщил журналистам, что административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность вакцинации в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. В частности, к таким случаям относится посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда обязательно нужно сделать прививку.
Замминистра уточнил, что КоАП устанавливает административную ответственность только для тех физических и юридических лиц, чья деятельность связана с санитарно-эпидемиологическими рисками и по закону есть обязанность по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.