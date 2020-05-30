Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации

"На мой взгляд, нельзя в кодексе административных правонарушений решать медицинские вопросы. Потому что, во-первых, есть медицинские противопоказания, при которых врачи просто не должны вакцинировать пациентов. Во-вторых, под удар попадают и медработники: на них будет возлагаться больше ответственности, к тому же противники вакцинации также начнут судебные тяжбы с медучреждениями. В итоге можно получить обратный эффект, когда медперсонал, чтобы не ставить себя под удар, будет "находить" противопоказания у больных. Могут появиться и другие формы правонарушений, на которые новый проект буквально толкает людей. В-третьих, надо помнить, что вакцинация - это право, а не обязанность", - пояснил Менделевич РИА Новости.