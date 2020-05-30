В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам

ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Иране приближается к 150 тысячам, сообщил официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.
Как следует из заявления ведомства, за прошедшие сутки в Иране было выявлено 2282 новых случая заражения коронавирусом, скончались 57 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля достигло 148 950, выздоровели 116 827 больных, скончались 7734 человека.
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