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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T14:17
https://ria.ru/20200530/1572220800.html
В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591741_0:190:2967:1859_1036x0_80_0_0_1e5941b42d928c0410059321e41e6042.jpg
РИА Новости

В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам

14:17 30.05.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровИран
Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Иране приближается к 150 тысячам, сообщил официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.
Как следует из заявления ведомства, за прошедшие сутки в Иране было выявлено 2282 новых случая заражения коронавирусом, скончались 57 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля достигло 148 950, выздоровели 116 827 больных, скончались 7734 человека.
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