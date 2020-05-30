В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения обсудит вопрос готовности к внедрению обязательной маркировки лекарств в среду, 3 июня, в заседании примут участие представители Минпромторга, Минздрава, производителей и аптечных сетей, сообщает пресс-служба ЕР.
"В среду, 3 июня, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев проведет заседание межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения. Участники планируют обсудить вопрос готовности к внедрению обязательной маркировки лекарств. В заседании запланировано участие представителей Центра развития перспективных технологий, Минпромторга, Минздрава, производителей, аптек и аптечных сетей", - говорится в сообщении пресс-службы.
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С 1 июля 2020 года в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности. Между тем в четверг стало известно, что Минздрав РФ совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом прорабатывают предложения о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств. Это следует из документа Минздрава, направленного в Госдуму к правительственному часу. Решение мотивируется тем, что "субъекты обращения препаратов" из-за сложной эпидемиологической ситуации не смогут подготовиться к введению маркировки.