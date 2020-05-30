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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T14:23
https://ria.ru/20200530/1572220708.html
В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570622482_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ae75c7adc38a82a0933542c8304d8905.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом

14:13 30.05.2020 (обновлено: 14:23 30.05.2020)
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© AP Photo / Matt RourkeМужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
© AP Photo / Matt Rourke
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, почти 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 24 266 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 22 577.
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Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1193 человека, накануне сообщалось о 1199 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали 1 747 087 случаев заражения коронавирусом и 102 836 смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 400 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 945 737 человек. Выздоровели в мире свыше 2,5 миллиона, более 365 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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