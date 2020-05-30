В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом

Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии. Архивное фото

Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии

© AP Photo / Matt Rourke Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 24 тысяч новых случаев заражения Более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США , почти 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 24 266 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 22 577.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1193 человека, накануне сообщалось о 1199 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали 1 747 087 случаев заражения коронавирусом и 102 836 смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 400 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 945 737 человек. Выздоровели в мире свыше 2,5 миллиона, более 365 тысяч человек умерли.