В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 17 590, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.
Число новых заражений в стране составило 45 человек. Из них в Токио – 14 человек. После рекордно низкого числа заражений неделю назад – было выявлено всего 2 случая - уже пять дней подряд отмечается повторный рост. Рост заражений отмечен также и в городе Китакюсю – там за 8 дней выявлено 85 новых случаев заражения при том, что с конца апреля здесь не фиксировалось ни одного заражения. В субботу в Китакюсю обнаружено 16 новых случаев.
От коронавируса в Японии погибли 907 человек. Состояние 124 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 15 060 человек. По данным на четверг в стране проведено 6186 PCR-тестов на коронавирус. Эти данные стали публиковать после критики со стороны оппозиции и общественности в адрес властей в связи с низкими цифрами проведенных анализов.
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