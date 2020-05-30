В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590

От коронавируса в Японии погибли 907 человек. Состояние 124 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 15 060 человек. По данным на четверг в стране проведено 6186 PCR-тестов на коронавирус. Эти данные стали публиковать после критики со стороны оппозиции и общественности в адрес властей в связи с низкими цифрами проведенных анализов.