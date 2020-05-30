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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T14:15
https://ria.ru/20200530/1572220679.html
В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571920649_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_08031096b55a88d40fff2a5dd6e1037e.jpg
РИА Новости

В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590

14:13 30.05.2020 (обновлено: 14:15 30.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Плясункова Плакаты с призывами соблюдать меры предосторожности в Японии
Плакаты с призывами соблюдать меры предосторожности в Японии
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Плакаты с призывами соблюдать меры предосторожности в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 17 590, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.
Число новых заражений в стране составило 45 человек. Из них в Токио – 14 человек. После рекордно низкого числа заражений неделю назад – было выявлено всего 2 случая - уже пять дней подряд отмечается повторный рост. Рост заражений отмечен также и в городе Китакюсю – там за 8 дней выявлено 85 новых случаев заражения при том, что с конца апреля здесь не фиксировалось ни одного заражения. В субботу в Китакюсю обнаружено 16 новых случаев.
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От коронавируса в Японии погибли 907 человек. Состояние 124 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 15 060 человек. По данным на четверг в стране проведено 6186 PCR-тестов на коронавирус. Эти данные стали публиковать после критики со стороны оппозиции и общественности в адрес властей в связи с низкими цифрами проведенных анализов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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