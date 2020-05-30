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2020-05-30T14:09
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В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение
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РИА Новости

В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение

14:09 30.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столичный регион ожидает в субботу ряд опасных погодных явлений: ливни, грозы и штормовой ветер, говорится в сообщении Росгидромета.
"Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Московской области. В связи с прохождением активной, медленно перемещающейся фронтальной зоны с 21 часа 30 мая до 09 часов 31 мая на территории Московского региона ожидается комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений: сильные, местами очень сильные дожди (до 25–35 мм), в отдельных районах грозы. При грозе порывы ветра 12–17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, в связи со значительным количеством дождей возможно подтопление низменных участков. Росгидромет выпустил штормовое предупреждение. Непогода сохранится и в воскресенье.
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ПогодаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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