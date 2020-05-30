В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столичный регион ожидает в субботу ряд опасных погодных явлений: ливни, грозы и штормовой ветер, говорится в сообщении Росгидромета.
"Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Московской области. В связи с прохождением активной, медленно перемещающейся фронтальной зоны с 21 часа 30 мая до 09 часов 31 мая на территории Московского региона ожидается комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений: сильные, местами очень сильные дожди (до 25–35 мм), в отдельных районах грозы. При грозе порывы ветра 12–17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, в связи со значительным количеством дождей возможно подтопление низменных участков. Росгидромет выпустил штормовое предупреждение. Непогода сохранится и в воскресенье.